Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan 9 aylık bebek ve memur için tören düzenlendi
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan 9 aylık bebek ve memur için tören düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan 9 aylık bebek ve memur için tören düzenlendi

47 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan 9 aylık bebek ve memur için tören düzenlendiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale...

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan 9 aylık bebek ve memur için tören düzenlendi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan 9 aylık bebek ve memur için tören düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçesinde görevli Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı maliye memuru Cihan Güneş için tören düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı, Memur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:37 Kaynak: İHA
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