Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulma anı (2)
1 saat önce
Terör hedeflerin vurulma anına ait görüntüler Sınırdan yükselen dumanlar ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulma anı kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:22 Kaynak: AA
Terör hedeflerin vurulma anına ait görüntüler
Sınırdan yükselen dumanlar ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulma anı kameralara yansıdı. (2)
Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Son Dakika: Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara göre oynamazsa sert bir şekilde yaptırım uygulayacağım