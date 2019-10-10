Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulma anı (2)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulma anı (2)

Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulma anı (2)

1 saat önce

Terör hedeflerin vurulma anına ait görüntüler Sınırdan yükselen dumanlar ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulma anı kameralara yansıdı.

Terör hedeflerin vurulma anına ait görüntüler

Sınırdan yükselen dumanlar ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulma anı kameralara yansıdı. (2)

Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulma anı (2)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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