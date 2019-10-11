Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait araca tam isabet
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait araca tam isabet

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait araca tam isabet

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracı vurdu.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait araca tam isabet, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracı vurdu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bununla ilgili bir görüntü paylaştı. Görüntüde, PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulduğu görülüyor. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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