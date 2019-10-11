Barış Pınarı Harekatı'nda üçüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI BLOG

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor.



Suriye tarafından Mardin ve Şanlıurfa sınır ilçelerine operasyonun ikinci gününde yapılan saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti.