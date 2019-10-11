Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda üçüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI BLOG
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Barış Pınarı Harekatı'nda üçüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI BLOG

43 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda üçüncü gün - CANLI BLOG

Barış Pınarı Harekatı'nda üçüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI BLOG, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor.


Suriye tarafından Mardin ve Şanlıurfa sınır ilçelerine operasyonun ikinci gününde yapılan saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:21 
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