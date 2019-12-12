'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 99 terörist tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 99 terörist tutuklandı - Son Dakika

'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 99 terörist tutuklandı

6 saat önce

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan 104 teröristten 99'unun tutuklandığı, 5'inin ise gözaltında olduğu açıklandı.

'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 99 terörist tutuklandı, System.String[]

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan 104 teröristten 99'unun tutuklandığı, 5'inin ise gözaltında olduğu açıklandı.

Başsavcılık tarafından Suriye'nin PKK/YPG/PYD kontrolündeki bölgelerini terörden temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü üyeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Yakalanan 104 teröristten 99'unun tutuklandığı, 5'inin ise gözaltında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  "09/10/2019 tarihinde Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla  terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde kahraman silahlı kuvvetlerimizce çatışma bölgelerinde  PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 104 şüpheli suçüstü halinde yakalanmış olup, Cumhuriyet başsavcılığımızca haklarında 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme' suçlarından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri vasıtasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı ve adli işlemlerine müteakiben 99 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimlerince tutuklanmıştır. 5 şüphelinin halen  gözaltı hali devam etmektedir."


Barış Pınarı Harekatı, Başsavcı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta sahte kuyumcu, 'kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun yaptı
Gram altın 275 lira seviyelerinde Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
22:20 Beşiktaş'ta kuaförde patlayan silah 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
22:18 Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2) - Son Dakika
22:16 Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
22:15 Rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu - Son Dakika
22:14 Paris'te binlerce kişi emeklilik reformu yasasını protesto etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:23:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 99 terörist tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]