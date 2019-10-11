Barış Pınarı Harekatı'nda 'Yalan-Gerçek' haber savaşı

Kriz dönemlerinde kamuoyunu yönlendirme amacıyla üretilen sahte haberlerde büyük bir artış görülüyor. Dünyada son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alan sahte haberle mücadele alanında doğrulama platformları önemli bir işlev görüyor. Türkiye'de doğrulama platformlarının sayısı da artıyor.



"Doğruluğu Ne?" adlı platformun kuruluşuna öncülük eden Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selman Selim Akyüz, doğrulama platformlarının haber güvenilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin dünyada sahte haberlerin en çok dolaşıma sokulduğu ülkeler arasında yer aldığını belirten Akyüz, "Sosyal medya ile birlikte algı yönetimi çalışmaları hem şekil değiştirdi hem de büyük bir artış gösterdi. Sahte haberlerin üretim ve dolaşıma sokulmasındaki hıza nazaran bu haberlerin gerçek olup olmadığını araştıran platformlar yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle sayılarının artması gerekiyor" dedi.



"Sahte görsel ve haberin gerçeği ortaya çıkarılıyor"



Türkiye'de özellikle ideolojik organizasyonlar ve terör örgütlerinin sosyal medyayı adeta bir propaganda silahı gibi kullandığını vurgulayan Akyüz, " Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görünürlüğü artan sahte haberler Barış Pınarı Harekatı'nın ilk saatlerinden itibaren organize bir şekilde hem Türkiye hem de uluslararası gündeme sokuldu. Türkiye'nin Suriye'deki Kürt halka soykırım uyguladığı yönünde yüzlerce sahte görsel ve haber yayınlandı. Bunun üzerine bir süredir hazırlık aşamasında olduğumuz doğrulama platformu projesini hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Şüpheli haberlerin doğrulamasını yaparak sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşıyoruz. Şu ana kadar diğer doğrulama platformlarıyla birlikte çok sayıda sahte görsel ve haberin gerçeğinin ortaya çıkarılmasına katkı sağladık" diye konuştu.



Sahte haber alanında akademik çalışmalar da yaptığını dile getiren Akyüz, "Doğruluğu Ne?" adıyla oluşturdukları platformda Selçuk Üniversitesi Televizyonunda habercilik eğitimi alan iletişim fakültesi öğrencilerinden bir ekip oluşturduklarını ve belirli yöntemleri kullanarak doğrulama çalışması yaptıklarını ifade etti.



Akyüz şu an sahte haberlerin yaygın olduğu Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımları, diğer sosyal medya platformlarında da devam ettireceklerini sözlerine ekledi. - KONYA