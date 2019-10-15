Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

1 saat önce

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşiyle yaralanan askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşiyle yaralanan askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından Münbiç'ten yapılan havan ve topçu ateşi sonucunda bir askerin şehit düştüğü, 8 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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