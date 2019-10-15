Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

50 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı: 595 YPG'li etkisiz hale getirildi

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırımı hayata geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç kararımızı uygulama aşamasındayız

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Trump, Kürtler bizi devreye sokmak için IŞİD'lileri bırakıyor



Euronews


MSB: 595 terörist etkisiz hale getirildi


Milli Savunma Bakanlığı yedinci gününe giren Barış Pınarı Harekatı kapsamında 595 YPG'linin öldürüldüğünü açıkladı.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, SDG, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:12 
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