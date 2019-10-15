Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı: 595 YPG'li etkisiz hale getirildi

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Euronews



MSB: 595 terörist etkisiz hale getirildi



Milli Savunma Bakanlığı yedinci gününe giren Barış Pınarı Harekatı kapsamında 595 YPG'linin öldürüldüğünü açıkladı.