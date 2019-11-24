Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu (2)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu (2) - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu (2)

6 saat önce

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu (2), System.String[]

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:07 Kaynak: DHA
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