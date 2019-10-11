Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe mehterli destek
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe mehterli destek

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe mehterli destek

9 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe mehterli destekANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehter Takımı Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe söyledikleri marşlarla destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe mehterli destek

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehter Takımı Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe söyledikleri marşlarla destek verdi. Mehter Takımı'nın konserine yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerde yoğun ilgi gösterdi.

Alanya Belediyesi Mehter Takımı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na destek için konser düzenledi. Hükümet Meydanı'nda 'Mehter Marşı', 'Genç Osman', 'Hücum Marşı' gibi birçok eserin seslendirildiği konseri çok sayıda yerli halk ve yabancı turistler ilgiyle dinledi. Vatandaşlar hep bir ağızdan seslendirilen eserlere eşlik ederken, bazı turistler ise cep telefonuyla konseri kaydetti. Yaklaşık 3 saat süren destek konserinde duygusal anlar da yaşandı.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe mehterli destek

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Alanya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:04 Kaynak: İHA
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