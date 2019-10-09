Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
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Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:32 Kaynak: İHA
Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul'dan da harekata destek geldi. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu. - İSTANBUL
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