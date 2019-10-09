Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
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Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okunduİSTANBUL - Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

İSTANBUL - Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. TSK (Türk Silhalı Kuvvetleri) saat 16: 00'da Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul'dan da harekata destek geldi. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu
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