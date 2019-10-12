Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi adliyeye sevk edildi

Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "Zalimler Birleşiyor" diyerek eleştiren Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D., adliyeye sevk edildi.

Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "Zalimler Birleşiyor" diyerek eleştiren Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D., adliyeye sevk edildi.


Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir'in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D. tepki gösterdi. Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten M.D.'nin açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan M.D. ifadesinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Saadet Partili Meclis Üyesi M.D., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Hamza Şayir, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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