Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nı manipüle etmek için Greenpeace pankartını değiştirdiler
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nı manipüle etmek için Greenpeace pankartını değiştirdiler

Barış Pınarı Harekatı'nı manipüle etmek için Greenpeace pankartını değiştirdiler

2 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen manipülasyon girişimlerinde, bazı kullanıcıların Greenpeace pankartını kullanma çabasını başka bir sosyal...

Barış Pınarı Harekatı'nı manipüle etmek için Greenpeace pankartını değiştirdiler, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen manipülasyon girişimlerinde, bazı kullanıcıların Greenpeace pankartını kullanma çabasını başka bir sosyal medya hesabı ortaya çıkardı.

Sosyal medyada bir manipülatör, ABD Başkanı Donald Trump'a ait bir bina üzerine asılmış gibi tahrif edilen video görüntüsünü "(Trump) Kürt halkına ihanet etti ve Kürtleri öldürdü." şeklinde montajladı ancak pankartın altında "Greenpeace" yazısının unutulduğu görüldü.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, manipülatöre yanıtında pankartın üzerindeki yazıyı aynı yöntemle değiştirerek "Yalan yaymayı bırakın işleri daha da kötüleştiriyorsunuz." ifadeleriyle karşılık verdi.

Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı daha önce de ortaya çıkmıştı.

Barış Pınarı Harekatı, Greenpeace, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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