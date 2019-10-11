Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı

Barış Pınarı Harekatı'nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik provoke edici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik provoke edici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, şehir dışında olduğu belirlenen 4 kişinin aranmasına devam ediliyor.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Sivil halkın zarar görmemesi için Türk Silahlı Kuvvetlerince titiz bir şekilde yürütülen operasyona yönelik bazı sosyal medya hesaplarından vatandaşları tahrik edici çok sayıda yalan paylaşım yapılmaya başlandığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarda bulunan hesapları kullananlara yönelik düğmeye bastı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma açıldı. Bu kapsamda sosyal medya hesapları mercek altına alındı. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, şehir dışında olduğu belirlenen 4'ünün ise arandığı belirtildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Başsavcı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barış Pınarı Harekatı - Lindsey Graham: Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan Senatör kimdir,...
Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak Ali Koç: "Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" Cepheye ilk kez çıkan silahlar, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere göz açtırmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:52:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]