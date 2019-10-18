Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden provoke eden 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden provoke eden 2 kişi yakalandı

Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden provoke eden 2 kişi yakalandı

26 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör kamplarına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 2 kişi bu sabah gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden provoke eden 2 kişi yakalandı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör kamplarına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 2 kişi bu sabah gözaltına alındı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK unsurlarınca Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı provoke eden 2 şüpheliyi tespit etti.


Yapılan çalışmalar kapsamında operasyonlarda sözde bölgede yaşayan sivillerin hedef alındığını, Kürt halkını yok ettiği şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra anılan terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. İfade işlemlerine başlanan şahısların örgüt bağlantıları araştırılıyor. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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