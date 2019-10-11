Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati geride kaldı

Barış Pınarı Harekatı 'nın ilk 48 saati tamamlanırken, 342 terörist etkisiz hale getirildi ve Suriye 'nin kuzeyinde toplam 13 köy terörden arındırıldı.

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Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var