Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati geride kaldı
Son Dakika Ekonomi Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati geride kaldı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati geride kaldı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati tamamlanırken, 342 terörist etkisiz hale getirildi ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 13 köy terörden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati geride kaldı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati tamamlanırken, 342 terörist etkisiz hale getirildi ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 13 köy terörden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:11 
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