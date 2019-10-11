Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati geride kaldı
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati tamamlanırken, 342 terörist etkisiz hale getirildi ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 13 köy terörden arındırıldı.
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati tamamlanırken, 342 terörist etkisiz hale getirildi ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 13 köy terörden arındırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:11
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