Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi 9 aylık bebek ve şehit memur için tören düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçesinde görevli Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı maliye memuru Cihan Güneş için tören düzenlendi.