Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi 9 aylık bebek ve şehit memur için tören düzenlendi
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Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi 9 aylık bebek ve şehit memur için tören düzenlendiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale...
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi 9 aylık bebek ve şehit memur için tören düzenlendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçesinde görevli Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı maliye memuru Cihan Güneş için tören düzenlendi.
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