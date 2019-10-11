Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü günü: Dünya medyasının manşetleri
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü günü: Dünya medyasının manşetleri

Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü günü: Dünya medyasının manşetleri

2 saat önce

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününde devam ederken, dünya basını da harekatı takip ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü günü: Dünya medyasının manşetleri, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde sürerken dünya basını da harekatı manşetten duyurmaya devam ediyor.


Washington Post: Trump'ın çevresindekilerden "kararsız" yorumu


Başkan Trump'ın operasyona yönelik açıklamalarını sayfasına taşıyan gazetelerden biri Washington Post. Gazete Başkan'ın kararıyla ilgili olarak üst düzey bir Trump danışmanı, Amerikan liderini kararsız olarak nitelendirdi.

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Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:36 
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