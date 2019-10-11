Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü günü: Dünya medyasının manşetleri

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde sürerken dünya basını da harekatı manşetten duyurmaya devam ediyor.



Washington Post: Trump'ın çevresindekilerden "kararsız" yorumu



Başkan Trump'ın operasyona yönelik açıklamalarını sayfasına taşıyan gazetelerden biri Washington Post. Gazete Başkan'ın kararıyla ilgili olarak üst düzey bir Trump danışmanı, Amerikan liderini kararsız olarak nitelendirdi.