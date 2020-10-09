Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür - Son Dakika

Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür

09.10.2020 14:32

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür Barış Pınarı Harekatı sırasında 9 aylık Suriyeli Ömer bebeğin ailesinin acısı hala taze iken anne Hatice El Şear, şehit annesi olması dolayısıyla Allah'a şükür ettiğini belirterek, Ömer'in ardından tekrardan erkek bir...

Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür

GAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı sırasında 9 aylık Suriyeli Ömer bebeğin ailesinin acısı hala taze iken anne Hatice El Şear, şehit annesi olması dolayısıyla Allah'a şükür ettiğini belirterek, Ömer'in ardından tekrardan erkek bir bebeğe sahip olduklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin doğusunda bulunan Tel Abyad ve Rasulayn kentlerini teröristlerden arındırmak için başlattığı Barış Pınar Harekatı'nda birinci yılı geride kaldı. Harekat sırasında teröristler tarafından Tel Abyad'ın karşısında bulunan Akçakale'ye atılan roketlerden dolayı birçok sivil hayatını kaybetmişti. Bunlardan biri olan 9 aylık Suriyeli Ömer bebek'in ailesinin acısı hala dinmedi. Bebeğin hayatını kaybettiği odada fotoğrafları ve Türk bayrağı asılı duruyor. 10 Ekim tarihinde evinde oturduğu sırada bahçeye düşen roketin şarapnel parçalarının o sırada odada oturan Ömer bebeğe isabet etmesiyle hayatını kaybetmişti. Ailenin tek erkek çocuğu olan Ömer'in büyük bir acı yaşamıştı. Aradan geçen bir yıl sürede acılarını ve Ömer'e olan özlemi dindirmedi. Ancak ailenin yeni bir erkek bebeği oldu. Bebeğe de Bilal ismi koyuldu. Anne Hatice El Şear, "Allah bizden Ömer'i aldı ama Bilal'i verdi. Çok şükür ki şehit annesi oldum" dedi.

"Oturduğumuz odaya şarapnel parçası girdi"

O gün çocuklarıyla odada oturduğu esnada büyük bir patlama olduğunu anlatan anne Hatice El Şear, bahçeye düşen roketin şarapnelinin içeriye girerek oğlu Ömer'e isabet ettiğini söyledi. Ömer'in ağır yaralanarak hayatını kaybettiğini belirten Hatice El Şear, "Rabbim bize Ömer'i kaybetmenin ardından ikinci bir erkek evlat nasip etti. Onun adını da Bilal koydu. Yani Ömer'i aldı Bilal'i verdi. Türk devleti ve ilçe halkı bizleri hiç yalnız bırakmadı. Sürekli bizi ziyaret ettiler. Her ihtiyacımıza koştular. Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Şanlıurfa'da bir araya geldik. Bizi orada çok içten ve sıcak karşıladı. Bizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti. Valilik ve diğer devlet yetkilileri sürekli yanımızda oldular. Onlara çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Teröristler sivilleri hedef aldı"

Suriye'de başlayan iç savaştan dolayı Humus'tan 7 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini aktaran Muhammed El Şear, o gün yaşadıklarını anlatarak, "PKK ve YPG terör örgütünün sivil halka ateş açması sonucu Akçakale'de Yeni Mahalle'de oturduğumuz eve Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden gelen roketin şarapnel parçaları pencereden içeriye girdi. Yasemin kızımla oğlum Ömer içerideydi. Şarapnel parçası oğluma denk geldi. Ağır yaralandı ve hemen kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Ancak kurtarılamayarak şehit oldu" ifadelerini kullandı.

"Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur getirdi"

Bu olaydan sonra Türk devletinin yetkililerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Şanlıurfa Valisi, ilçe kaymakamı ve hayır kurumlarının kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Muhamme El Şear, "Bu süreçte Türk halkı ve yetkilileri sürekli yanımızdaydı. Bizi hep ziyaret ettiler. Bizim moralimizi yüksek tutmaya çalıştılar. Kendimizi bu şehirde hiç yalnız hissetmedik. Sürekli gelip bizim halimiz soruluyordu. Bize sürekli maddi ve manevi destek verildi. Bundan dolayı hem devlete hem halka müteşekkirim. Barış Pınarı Harekatı olmadan önce Tel Abyad'ta PKK ve YPG bölgede istediği zulmü yapıyordu. İstediği kişiyi kaçırıyordu. Tam bir zulüm hakimdi. Ancak Barış Pınarı Harekatından sonra Tel Abyad kentindeki Arap kardeşlerimiz şimdi kendi topraklarında daha özgür ve rahatça yaşıyorlar. Şimdi karşı tarafta akrabası olanlar özel izinle gidip gelebiliyor. Daha önceden akrabalarımızla görüşemiyorduk. Özellikle sınır hattının Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinde güvenli bir ortam oluştu. İnsanlar daha rahat yaşamaya başladılar. Bundan ötürü Barış Pınarı Harekatı bu bölgeye huzur ve güven getirdi. Bu huzur ve güven ortamı yaşadığımız Akçakale ilçesinde de ciddi anlamda hissedildi. Barış Pınarı Harekatıyla birlikte 30 kilometre uzunluğunda güvenli bölge huzur ve barışın tesisi olduğu bir alan oldu. Dilerim ki bu güvenli bölge tüm bölgeye yayılır. Bütün Suriyeli kardeşlerimiz rahata kavuşur" diye konuştu.

Rasulayn ve Tel Abyad özgürleştirildi

TSK'nın SMO'yla birlikte Fırat'ın doğusunu terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınar Harekatı süresince PKK ve YPG'nin sivil yerleşim yerlerine dönük saldırıları sonucunda 18 kişi hayatını kaybederken 100'e yakın kişi de yaralandı. 9 Ekim'de Rasulayn ve Tel Abyad'ta başlayan askeri operasyon 25 Kasım'da son buldu. Operasyon süresince Rasulayn ve Tel Abyad kentleri terör örgütünden arındırılarak özgürleştirildi.

Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür
Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür

Barış Pınarı Harekatı, Hatice Çarpar, Suriyeli, Suriye, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son Dakika | Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde şehit bebeğin ailesinden teşekkür - Son Dakika


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