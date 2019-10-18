Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgede sessizlik hakim -2 (SURUÇ)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara vermesiyle birlikte, bölgede sessizlik hakim oldu. Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn ilçelerinde silah sesleri susarken, sınır hattında güvenlik güçlerinin teyakkuz hali ise sürüyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan yerleşim alanları, 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütünün ele geçirdiği alanlardaki sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlaması, Türkiye'nin tepkisine yol açtı. Teröristlerin sınır güvenliğini tehdit etmesinin ardından Türkiye bölgeye operasyon yapacağı mesajını verdi. Bunun üzerine Türkiye ile ABD arasında Ağustos ayında yapılan görüşmelerde Fırat'ın doğusundaki bölgenin güvenli hale getirilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki ülke askerlerinin görev aldığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ortak kara ve hava devriyelerinin yapıldığı merkezin istenilen şekilde ilerleyememesi üzerine Türkiye, 9 Ekim günü Barış Pınarı ismini verdiği harekatı başlattı.

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristler, sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından etkisiz hale getirildi. Köyleri bir bir terör örgütünden arındıran TSK ve SMO askerleri, Akçakale'nin karşısındaki Telabyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn kentlerinde de kontrolü sağladı. Aynı süreçte teröristler tarafından işgal ettikleri alanlardan atılan roket ve havanlar Türkiye'de sivillerin hayatını kaybetmesine neden oldu. 20 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı alanlar da sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından ateş altına alındı.

120 SAATLİK ARA SESSİZLİK GETİRDİ

Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, beraberindeki heyetle Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer ile yapılan toplantıların ardından harekata 120 saatlik ara verilmesi ve bu süreçte teröristlerin tahkimatlarını tahrip ederek, 32 kilometre geriye çekilmesi kararlaştırıldı. Alınan bu kararın ardından sabah saatlerinden itibaren Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da sessizliğin hakim olduğu görüldü.

RESULAYN'DA SİLAH DEPOSU BULUNDU

Öte yandan dün geceye kadar çatışmaların sürdüğü Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da TSK ve SMO askerlerinin yaptığı aramalarda teröristlerin büyük bir silah deposu bulundu. Resulayn'ın güneyinde TSK ve SMO askerlerince yürütülen operasyon kapsamında ilçenin güneyinde kalan M4 karayolundaki Aliye silolarında da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi. Titizlikle yürütülen operasyonlarda ayrıca PKK/YPG terör örgütünce teknolojiyle donatılmış gözlemevi olarak kullanılan bir binaya da ulaşıldı. Çok sayıda ekranın bulunduğu gözlem odasında Resulyan bölgesinde yürütülen operasyonların teröristler tarafından 24 saat canlı yayınlarla izlendiği belirtildi.

SINIR HATTINDA TEYAKKUZ HALİ SÜRÜYOR

Sessizliğin hakim olduğu sınır hattında güvenlik güçlerinin teyakkuz hali ise sürüyor. Zırhlı araçlarla önlemlerin alındığı sınır hattına askeri sevkiyat da devam ediyor. Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, her türlü saldırı girişimine karşı da eli tetikte görev yapıyor.

- Şanlıurfa