Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti
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Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması Öğrencilerin okuldan çıkışları Vatandaşların sınırdan uzaklaşması Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişi MARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki...
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:20 Kaynak: AA
Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar
Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması
Öğrencilerin okuldan çıkışları
Vatandaşların sınırdan uzaklaşması
Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişi MARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/ PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
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