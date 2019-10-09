Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti

Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti

1 saat önce

Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması Öğrencilerin okuldan çıkışları Vatandaşların sınırdan uzaklaşması Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişi MARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki...

Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar

Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması

Öğrencilerin okuldan çıkışları

Vatandaşların sınırdan uzaklaşması

Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişi MARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/ PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti

Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:20 Kaynak: AA
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Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı
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