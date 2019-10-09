Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti

Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar

Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması

Öğrencilerin okuldan çıkışları

Vatandaşların sınırdan uzaklaşması

Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişi MARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/ PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.