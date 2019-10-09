'Barış Pınarı Harekatı': Operasyonu belirleyecek parametreler
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Türkiye Çarşamba akşamüstü Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenledi. Peki operasyonun gidişatını hangi ana parametreler belirleyecek?
Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nı Çarşamba öğleden sonra başlattı.Türk savaş uçaklarının Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'ı bombaladığı, Tel Abyad'ın da obüslerle vurulduğu bildirilirken, son olarak Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusunda kara harekatının başladığını açıkladı.
Bu noktada merak edilen soru ise şu: Operasyonun seyrini belirleyecek ana faktörler neler?
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:36
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