'Barış Pınarı Harekatı': Operasyonu belirleyecek parametreler

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nı Çarşamba öğleden sonra başlattı.Türk savaş uçaklarının Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'ı bombaladığı, Tel Abyad'ın da obüslerle vurulduğu bildirilirken, son olarak Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusunda kara harekatının başladığını açıkladı.



Bu noktada merak edilen soru ise şu: Operasyonun seyrini belirleyecek ana faktörler neler?