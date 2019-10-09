Son Dakika Haberleri: 'Barış Pınarı Harekatı': Operasyonu belirleyecek parametreler
Son Dakika Dünya 'Barış Pınarı Harekatı': Operasyonu belirleyecek parametreler

'Barış Pınarı Harekatı': Operasyonu belirleyecek parametreler

1 saat önce

Türkiye Çarşamba akşamüstü Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenledi. Peki operasyonun gidişatını hangi ana parametreler belirleyecek?

'Barış Pınarı Harekatı': Operasyonu belirleyecek parametreler, System.String[]

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nı Çarşamba öğleden sonra başlattı.Türk savaş uçaklarının Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'ı bombaladığı, Tel Abyad'ın da obüslerle vurulduğu bildirilirken, son olarak Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusunda kara harekatının başladığını açıkladı.


Bu noktada merak edilen soru ise şu: Operasyonun seyrini belirleyecek ana faktörler neler?

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Barış Pınarı Harekatı, Çarşamba, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:36 
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