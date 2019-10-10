Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütleri ile bağlantılı, planlı ve organize şekilde söz konusu harekatı itibarsızlaştırma, manipüle etme ve olumsuz algı oluşturmak amacıyla suç ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.