Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımlarına yönelik soruşturma

"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma

32 dakika önce

Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

Barış Pınarı Harekatı, Kovancılar, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş
Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde gerçekleştirilen dansözlü organizasyon için TMSF'den açıklama geldi Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:45:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]