"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma
32 dakika önce
Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.
Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
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