"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik terör soruşturması
1 saat önce
Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:56 Kaynak: AA
Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde, sosyal medyada harekata ilişkin terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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