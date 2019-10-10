Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına 21 gözaltı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına 21 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına 21 gözaltı

2 saat önce

Mardin'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına 21 gözaltı, System.String[]

Mardin'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonda provokatif eylem hazırlığında oldukları, sosyal medyadan harekata ilişkin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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