Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

38 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, K.B, Ö.Y, B.P, E.E. ve İ.K. yakalandı.


Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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