Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası: 3 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası: 3 gözaltı

1 saat önce

Antalya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası: 3 gözaltı, System.String[]

Antalya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Çalışmada kapsamında, il merkezi ile Alanya ve Manavgat ilçelerinden 3 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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