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"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarıyla terör propagandasına 46 gözaltı
6 saat önce
Adana'da "Barış Pınarı Harekatı"na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddia edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Adana'da "Barış Pınarı Harekatı"na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddia edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, harekata yönelik çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif paylaşımda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.
Şüpheliler hakkında "terör propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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