Barış Pınarı Harekâtı - PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle...
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Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle vuruldu Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:35 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı
PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle vuruldu Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.
Teröristlerin Nusaybin'e havan attığı anın görüntüleri ortaya çıktı Barış Pınarı Harekatı'nda terörist hedeflerinin vurulma anı kameraya yansıdı PKK'nın "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanını kendi yayınladıkları video ile ortaya çıkardı İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı