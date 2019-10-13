Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (7)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (7)

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (7)

29 saniye önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (7), System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar:

Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.

Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:15 Kaynak: AA
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