Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)

2 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Rasulayn kırsalından yükselen çatışma sesleri Ceylanpınar ilçesinden duyuluyor.

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:05 Kaynak: AA
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