Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)

1 saat önce

Rasulayn kent merkezinden yükselen dumanlar Patlamaların ardından yükselen dumanlar Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında...

Rasulayn kent merkezinden yükselen dumanlar

Patlamaların ardından yükselen dumanlar Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:45 Kaynak: AA
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