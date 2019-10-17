Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (2)
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Rasulayn ilçesinden yükselen duman ve yangın Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükselmesi ŞANLIURFA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış...
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:15 Kaynak: AA
Rasulayn ilçesinden yükselen duman ve yangın
Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükselmesi ŞANLIURFA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.
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