Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (3)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (3)

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (3)

1 saat önce

Rasulayn ilçesinden yükselen duman ve yangın Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükselmesi ŞANLIURFA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış...

Rasulayn ilçesinden yükselen duman ve yangın

Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükselmesi ŞANLIURFA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (3)

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:57 Kaynak: AA
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