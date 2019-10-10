Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör mevzileri ateş altına alındı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör mevzileri ateş altına alındı

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör mevzileri ateş altına alındı

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri ateş altına alındı.

Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, terör örgütü mensuplarınca atılan 4 havan mermisi de Ceylanpınar ilçesindeki boş araziye düştü.

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör mevzileri ateş altına alındı

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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