Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' (9)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' (9)

Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' (9)

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' (9)

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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