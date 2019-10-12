Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' - (14)
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:08 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
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