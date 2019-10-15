Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı: Rusya Suriye'de ne yapmak istiyor?
BBC
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı: Rusya Suriye'de ne yapmak istiyor?

Barış Pınarı Harekatı: Rusya Suriye'de ne yapmak istiyor?

7 dakika önce

Türk ordusuyla Suriyeli muhalifler Kobani ile Menbiç'e yönelmişken Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki süren görüşmeler sonucunda taraflar anlaştı.

Barış Pınarı Harekatı: Rusya Suriye'de ne yapmak istiyor?, System.String[]

Türkiye'nin 9 Ekim günü başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Ras'ul Ayn bölgelerine yoğunlaşıyor. Türk ordusuyla Suriyeli muhalifler Kobani ile Menbic'e yönelmişken Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki süren görüşmeler sonucunda taraflar anlaştı. SDG, hükümet güçlerini yönetimi altında olduğu bölgelere çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Kobani'de sıkıntı olmayacağını ama Menbic için Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Kremlin, Türk ordusunun Suriye ordusu ile karşı karşıya gelmesinin engellenmesi için Moskova ile Ankara arasında temasların sürdüğünü açıklarken Türkiye-Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Anlaşması çerçevesinde diyalog çağrısı yaptı.

Rusya'nın Türkiye ile Suriye hükümeti arasında nasıl bir plan kuruyor, Moskova'nın Barış Pınarı Harekatı'na bakışı nasıl?

BBC Rusça Servisi'nden Famil İsmailov, Rusya'nın pozisyonu anlattı.

Barış Pınarı Harekatı, Kobani, Rusya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:03 
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