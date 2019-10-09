Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da başlamıştır"
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da başlamıştır'

"Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da başlamıştır"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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