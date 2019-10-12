Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu son yolculuğuna uğurlandı

53 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/ PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Topçu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende, şehidin babası Fevzi Topçu, annesi Gülsüme Topçu, kardeşi ile akrabaları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri·zade Mustafa Efendi·'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.

Törenin sonunda top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi cenaze törenine harekat bölgesindeki temaslarının ardından geldi.

Akar, cenaze töreninin ardından gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır biçimde en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden büyük fedakarlık gösteriyor. İnşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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