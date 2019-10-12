Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye 'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki

Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı