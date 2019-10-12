Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor KAHRAMANMARAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor


KAHRAMANMARAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı, Kahramanmaraş, Bebek, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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