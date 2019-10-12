Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor
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Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor KAHRAMANMARAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor
KAHRAMANMARAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.
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