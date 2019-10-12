Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
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Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyorANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:11 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şanlıurfalı öğrenciler, ay-yıldızlı figür oluşturarak Mehmetçik'e destek verdi Şehit kızının babasının tabutu başında söylediği sözler herkesi ağlattı: Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Kontrol altına alınan Resulayn şehir merkezinin girişindeki terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi