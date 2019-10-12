Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

55 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
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