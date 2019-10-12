Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Şanlıurfalı öğrenciler, ay-yıldızlı figür oluşturarak Mehmetçik'e destek verdi Şehit kızının babasının tabutu başında söylediği sözler herkesi ağlattı: Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti