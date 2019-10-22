Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

59 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Piyade, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
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