Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyorANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

ANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Piyade, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:55 Kaynak: İHA
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