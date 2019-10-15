Barış Pınarı Harekatı şehidi Üsteğmen Bozbıyık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç bölgesinde teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) Kırıkkale'deki baba ocağına acı haber ulaştı.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç bölgesinde devam eden operasyonda Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) şehit düştü, 8 asker de yaralandı. Teröristlerin saldırısı sonrası bölgede belirlenen hedefler tespit edilerek imha edildi. Bölgede en az 15 terörist etkisiz hale getirildi.



Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Karafakılı köyü nüfusuna kayıtlı Kırıkkale doğumlu Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın baba ocağına acı haberi Vali Yardımcısı Emin Alıcı ve askeri yetkililer verdi.



Kırıkkale Belediyesi ekiplerince de Selim Özer Mahallesi 2316 Sokak'taki Şehit Çelebi'nin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Bozbıyık'ın bekar olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE