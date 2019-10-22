Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehidinin naaşı baba ocağı Kars'a getirildi
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı şehidinin naaşı baba ocağı Kars'a getirildi

Barış Pınarı Harekatı şehidinin naaşı baba ocağı Kars'a getirildi

11 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı şehidinin naaşı baba ocağı Kars'a getirildiKARS - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı baba ocağı Kars'a getirildi.

Barış Pınarı Harekatı şehidinin naaşı baba ocağı Kars'a getirildi

KARS - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı baba ocağı Kars'a getirildi.

Kars Harakani Havaalanı'na askeri uçakla getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşını yakınları, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK parti İl Başkanı Adem Çalkın, silah arkadaşları karşıladı.

Havaalanında ambulansa alınan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı toprağa verilmek üzere Susuz'a bağlı Yaylacık Köyü'ne götürüldü.

Barış Pınarı Harekatı şehidinin naaşı baba ocağı Kars'a getirildi

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:24 Kaynak: İHA
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