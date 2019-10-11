Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

2 saat önce

Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerler Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı, System.String[]

Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerler Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.


Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in naaşları memleketlerine uğurlandı.


Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle şehitlerden Yunus Mermer'in memleketi Konya'ya, Abdülhamit Bilgen'in ise ailesinin ikamet ettiği Bilecik'e gönderildi.


Doğum gününde şehit oldu


Öte yandan şehit olan askerlerden Abdülhamit Bilgen'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, PKK, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu
Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı Rapçi Şanışer'den Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 20:06:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]